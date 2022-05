Footballeur Pro de l'Année - "Il n'y a rien de mieux que gagner", estime Tessa Wullaert

Tessa Wullaert (Anderlecht), désignée Joueuse de l'année en Scooore Super League, s'est félicitée d'avoir pu continuer à afficher une très bonne forme cette saison dans le championnat de Belgique féminin de football.

"Après la saison dernière, j'avais dit à mon compagnon que je voulais rééditer mes performances. Il ne m'a pas cru. +Ce n'est pas possible+, avait-il dit. Mais je suis contente d'être parvenue à le faire", a déclaré lundi soir l'attaquante anderlechtoise. Récemment revenue de vacances, elle a précisé qu'elle devait faire le point avec sa direction concernant son avenir au club. "Peut-être que la saison suivante sera encore plus dingue", a-t-elle souri. Wullaert, 29 ans, a en effet marqué 38 buts cette saison, menant Anderlecht au doublé championnat-coupe. "La saison avait débuté difficilement avec un nouvel entraîneur, l'arrivée de jeunes joueuses et des blessures. Nous avons perdu contre un concurrent, chose à laquelle nous n'étions pas habituées. Mais nous avons su répondre présentes en playoffs, quand c'était le plus important." "Je voulais signer un doublé et c'est arrivé. Nous avons atteint cet objectif en équipe. Les prix individuels sont secondaires. Si je peux choisir, j'opte toujours pour le titre et la victoire en Coupe. Il n'y a rien de mieux que gagner", a ponctué la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe nationale (Belga)