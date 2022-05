Footballeur Pro de l'Année - "Une bonne fin de saison qui aurait pu être un tout petit peu meilleure", sourit Undav

Deniz Undav a reçu les trophées de meilleur buteur du championnat et de Joueur de l'année, lundi, lors des Pro League Awards. "C'est une bonne fin de saison qui aurait pu être un tout petit peu meilleure", a souri l'attaquant germano-turc en interview.

L'Union a aussi vu Felice Mazzu être plébiscité Entraîneur de l'année et Anthony Moris partager le trophée des 'clean sheets' avec Simon Mignolet. "Nous sommes deuxièmes du championnat, j'ai gagné deux trophées, le coach un, Anthony aussi... C'est une bonne fin de saison qui aurait pu être un tout petit peu meilleure, mais c'est bien, je suis heureux", a résumé Undav. Alors qu'il évoluait encore en D3 allemande il y a deux ans, Undav s'apprête à découvrir la Premier League la saison prochaine avec Brighton. "Je ne dirais pas que c'était rapide, mais c'est grand", se réjouit Undav. "De la D3 à la Jupiler Pro League puis à la Premier League, ce sont deux gros pas, donc je suis juste heureux. A chaque fois que j'y pense, je suis heureux. Quand je pense à la saison, je souris. Maintenant je peux me tester au plus haut niveau. Ce n'est pas rapide, cela s'est passé de la manière dont je voulais." La saison prochaine, l'Union retrouvera l'Europe, mais sans Undav donc. "Quand j'ai signé, ce n'était pas encore sûr qu'ils jouent en Europe. Quand j'aurai le temps, je reviendrai à l'Union voir des matchs européens. Je regarderai ce qu'ils feront sans moi." Undav est élu Joueur de l'année grâce aux votes de ses collègues. "Cela montre que j'ai fait quelque chose de bien. Les autres aussi ont vu mon travail, que je donne tout, mes qualités. Je savais que j'avais des qualités, là ce sont les autres qui le disent", a lancé dans un grand sourire Undav. (Belga)