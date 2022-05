Invasion de l'Ukraine - La situation dans la région de Lougansk "empire d'heure en heure", selon le gouverneur

La situation sur le terrain dans la région de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, où l'armée russe a réalisé des progrès ces derniers jours, "empire d'heure en heure", a déclaré mardi le gouverneur régional Serguiï Gaïdaï."La situation est très difficile et malheureusement, elle ne fait que s'aggraver. Elle empire de jour en jour, d'heure en heure", a-t-il indiqué dans une vidéo postée sur sa chaîne Telegram. "Les bombardements sont de plus en plus intenses" et "l'armée russe a décidé de détruire complètement Severodonetsk", ville stratégique au nord-ouest de Lougansk, a ajouté M. Gaïdaï. Severodonetsk "est en train d'être éliminée de la surface de la Terre", a-t-il commenté, qualifiant la situation de "quasiment critique". Vendredi, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou avait assuré que la conquête de la région de Lougansk était "presque achevée". Les Russes y encerclent Severodonetsk et Lyssytchansk, deux localités séparées par une rivière et qui constituent la dernière poche de résistance ukrainienne. "Nous sommes comme Marioupol", port du sud-est de l'Ukraine ravagé par des semaines de bombardements russes et de combats intenses avec l'armée ukrainienne, a comparé mardi le gouverneur régional Serguiï Gaïdaï. Selon lui, la région de Lougansk "fait le maximum d'efforts pour que (les Russes) ne puissent pas progresser" depuis l'est du pays, notamment vers la ville symbole de Sloviansk, reprise aux séparatistes prorusses par Kiev en 2014. "À partir d'aujourd'hui, nous pouvons dire que [les Russes] essaient de réaliser une attaque à grande échelle", a conclu M. Gaïdaï. Avant d'ajouter: "Et dans la région de Donetsk, la situation est également devenue beaucoup plus compliquée" pour l'armée ukrainienne. (Belga)