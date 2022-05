Invasion de l'Ukraine - Trois civils tués par des frappes russes, selon des sources ukrainiennes

Trois civils ont été tués dans des frappes russes dans l'est de l'Ukraine lundi. Six autres personnes ont été blessées, affirme le gouverneur de la région de Donetsk, Pavlo Kirilenko, sur Telegram.L'armée ukrainienne a déclaré avoir détruit huit chars, un drone, six avions et d'autres équipements militaires appartenant aux Russes. Un missile russe aurait également été abattu. Ces informations n'ont cependant pas pu être vérifiées de manière indépendante. Toujours selon des sources ukrainiennes, la Russie a encore étendu les structures de commandement de la police militaire en Ukraine orientale. Dans les régions occupées de Kherson et de Zaporijjia, 19 bureaux dits de commandants ont été mis en place, a écrit l'état-major ukrainien lundi soir. (Belga)