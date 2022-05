Le Prix Galien 2021 décerné au médicament Trodelvy de Gilead

Le Prix Galien du médicament le plus innovant pour l'année 2021 a été décerné mardi soir au Trodelvy, un traitement à destination du cancer du sein triple négatif inopérable ou métastasé, développé par l'entreprise de biotechnologie américaine Gilead. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, et de l'administrateur général de l'Inami, Benoît Collin.Boston Scientific a été récompensé du Prix du dispositif médical pour Farapulse, qui propose une nouvelle technique pour traiter la fibrillation atriale. Enfin, le Prix de la pharmacologie est allé à la chercheuse Ana Beloqui, de l'UCLouvain, pour ses travaux sur l'administration de peptides par voie buccale. Le journal du Médecin décerne chaque année depuis 40 ans le Prix Galien du nom du célèbre médecin de l'antiquité gréco-romaine considéré comme le père de la médecine occidentale. Un jury composé de pharmacologues issus de toutes les universités belges décernent trois prix: le Prix de pharmacologie, le Prix du médicament et le Prix du dispositif médical. (Belga)