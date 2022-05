L'ordonnance "sparadrap" sera prolongée jusqu'au 22 octobre, annonce Rudi Vervoort

L'ordonnance "sparadrap" adoptée l'hiver dernier pour permettre aux chauffeurs de LVC de continuer à travailler avec les plateformes digitales dans l'attente de la réforme de l'ordonnance taxis sera prolongée jusqu'au 22 octobre prochain, a indiqué mardi le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort.

Intervenant dans le débat parlementaire en commission au sujet de ce projet de réforme, le ministre-président a rappelé que l'ordonnance sparadrap prenait théoriquement fin le 22 juillet (ndlr: avec une possibilité de prolongation de trois mois). Elle sera prolongée, le temps de mettre en œuvre les arrêtés d'exécution sur lesquels l'administration et le cabinet du ministre-président travaillent actuellement. "Mon objectif est d'envoyer ces textes au Conseil d'État au mois de juillet pour que les arrêtés soient prêts en septembre. De cette manière, l'ensemble de la réforme pourra entrer en vigueur avant la fin de la prolongation de l'ordonnance sparadrap", a-t-il ajouté. Toujours selon Rudi Veroort, le texte des arrêtés d'exécution sera soumis d'ici là au Comité Consultatif sectoriel, à Brupartners et à une concertation avec tous les acteurs du secteur (intermédiaires de réservation, association de chauffeurs, association d'exploitants), et finalement, au Conseil d'État. La commission des affaires intérieures du Parlement bruxellois a poursuivi mardi son débat sur l'ordonnance relative aux taxis. Le ministre-président a répondu aux nombreuses questions posées la semaine dernière lors de la discussion générale. (Belga)