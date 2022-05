Météo - Encore quelques averses avant une pause ensoleillée

Les éclaircies alterneront avec des périodes très nuageuses, mardi. De régulières averses sont prévues, surtout l'après-midi où elles pourront s'intensifier et s'accompagner d'un coup de tonnerre, notamment dans le nord-ouest, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Ensuite, un temps plus sec et plus ensoleillé reviendra depuis la Côte. Les maxima seront compris entre 13 ou 14°C en haute Belgique et 17°C en plaine. Le vent sera souvent modéré, et à la mer assez fort, d'ouest à sud-ouest. Ce soir, la tendance aux averses s'estompera et de larges éclaircies se développeront depuis l'ouest. En cours de nuit, quelques bancs de nuages bas pourraient se former surtout en Ardenne. Les minima varieront de 3°C dans certaines vallées de l'Ardenne à 11°C en bord de mer, sous un vent faible à modéré de secteur sud-ouest. Mercredi, la journée débutera avec de larges périodes ensoleillées. Puis, les nuages deviendront plus nombreux avec la possibilité d'une petite averse sur la moitié ouest. Les maxima seront compris entre 15°C en Hautes-Fagnes et 19°C en Campine. Le vent de sud-ouest sera d'abord faible à modéré, puis il deviendra modéré voire assez fort sur l'ouest avec des rafales autour de 50 km/h. Jeudi, le temps restera pratiquement sec partout avec du soleil et des champs nuageux. Les nuages seront plus nombreux en direction de l'Ardenne. Au littoral, le temps sera par contre plus ensoleillé. Les maxima se situeront entre 15 et 20°C, sous un vent modéré d'ouest-sud-ouest. (Belga)