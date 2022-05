Premier League - Jürgen Klopp préféré à Pep Guardiola comme Entraîneur de l'année de la Premier League

Jürgen Klopp (Liverpool) a été élu Entraîneur de l'année par la Premier League, a annoncé cette dernière mardi.

L'entraîneur allemand a remporté la FA Cup et la Coupe de la Ligue et a échoué à 1 point de Manchester City en championnat. Les 'Reds' peuvent encore rêver d'un incroyable triplé puisqu'ils joueront la finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Alors qu'il pointait à 14 points de Manchester City en janvier, Liverpool a remporté 16 matchs, pour deux partages, afin de recoller au classement et de lutter pour le titre jusqu'aux dernières minutes de la saison. Klopp, 54 ans, avait déjà reçu ce trophée en 2020. Il a été élu après les votes du public combinés à ceux d'un panel d'experts. Thomas Frank (Brentford), Pep Guardiola (Manchester City), Eddie Howe (Newcastle) et Patrick Vieira (Crystal Palace) figuraient également dans la liste des nommés. (Belga)