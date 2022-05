Quinze morts dont 14 enfants lors d'une fusillade dans une école au Texas

Quinze personnes ont été tuées - 14 enfants et un enseignant - et au moins une dizaine d'enfants ont été blessés dans la fusillade qui a endeuillé mardi une école primaire à Uvalde (Texas), a annoncé le gouverneur de l'Etat.Le tireur "a tué, d'une façon atroce et insensée, 14 élèves et il a tué un enseignant", a déclaré Greg Abbott, en précisant que le suspect, âgé de 18 ans, était également décédé dans ce drame qui a frappé l'école primaire Robb de la ville d'Uvalde, située à environ 130 kilomètres à l'ouest de San Antonio. Dans un premier temps, l'Uvalde Memorial Hospital avait déclaré sur Facebook avoir pris en charge "13 enfants", précisant que deux personnes "étaient décédées" lorsqu'elles sont arrivées. Une femme de 66 ans se trouve aussi dans un "état critique", a annoncé un autre hôpital, University Health, situé à San Antonio, qui dit avoir reçu "deux patients", un adulte et un enfant. Les fusillades dans les lieux publics sont quasiment quotidiennes aux Etats-Unis et la criminalité par armes à feu est en augmentation dans les grandes villes comme New York, Chicago, Miami ou San Francisco, notamment depuis la pandémie de 2020. (Belga)