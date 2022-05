Incendie dans un port soudanais de la mer Rouge

Un incendie faisait rage mercredi sur les docks de Suakin, l'un des ports soudanais de la mer Rouge, carrefour commercial pour de nombreux pays africains, ont indiqué des responsables à l'AFP, réclamant des renforts."J'ai peur que nous perdions totalement le contrôle de la situation", s'alarme auprès de l'AFP Taha Ahmed Moukhtar, directeur de ce port de commerce florissant sous l'empire ottoman dépassé au début du XXe siècle par la construction par les Britanniques de Port-Soudan, 60 km plus au nord. Depuis l'après-midi, poursuit-il, "cinq camions de pompiers combattent le feu" dans ce terminal situé à près de 800 km au nord-est de Khartoum. "Tous les pompiers de la province ont été réquisitionnés et nous avons réclamé au gouvernement central à Khartoum des renforts en ambulances et en pompiers", renchérit un responsable portuaire sous le couvert de l'anonymat qui qualifie, lui, la situation de "catastrophique". Ce sont via les ports soudanais de la mer Rouge que transitent importations et exportations du Soudan, du Tchad, de l'Ethiopie et de la République centrafricaine, ainsi que le pétrole du Soudan du Sud. Le Soudan, l'un des pays les plus pauvres au monde, a perdu en octobre 40% de ses recettes lorsque la communauté internationale a coupé ses aides en rétorsion au coup d'Etat du chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhane. (Belga)