Pakistan: la police bloque l'accès à la capitale avant une manifestation de l'opposition

Tous les accès à la capitale pakistanaise Islamabad étaient strictement verrouillés par la police mercredi, dans l'attente d'une large manifestation à l'appel de l'ancien Premier ministre Imran Khan, que le gouvernement a promis d'empêcher.

Renversé le 10 avril par une motion de censure, M. Khan s'efforce depuis, avec son parti, le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI, Mouvement du Pakistan pour la justice), de faire pression sur la fragile coalition au pouvoir, en organisant de vastes rassemblements dans tout le pays. L'ancien joueur vedette de cricket a prévu de prendre mercredi la tête d'une "longue marche" réunissant plusieurs dizaines de milliers de personnes entre la ville de Peshawar (nord-ouest), capitale de la province du Khyber Pakhtunkhwa, dirigée par le PTI, et Islamabad. Il a assuré que ses partisans ne quitteraient pas les rues tant que le nouveau gouvernement n'aura pas accepté de convoquer immédiatement des élections législatives. La date limite pour la tenue de ce scrutin est fixée à octobre 2023. Le gouvernement de coalition du Premier ministre Shehbaz Sharif s'est dit mardi déterminé à empêcher la tenue d'un événement qui ne viserait qu'à "diviser la nation et propager le chaos". "Personne ne devrait être autorisé à assiéger la capitale et dicter ses conditions", a justifié le ministre de l'Intérieur, Rana Sanaullah. La police a publié mercredi un plan de circulation d'Islamabad montrant que tous les accès à la capitale, placée sous haute surveillance, étaient fermés. Elle bloquait aussi toutes les routes principales menant à la capitale, depuis les grandes villes les plus proches: Peshawar, Lahore, et Multan. À Lahore, la police a eu recours aux gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants qui tentaient d'enlever les barrages mis en place sur la route de la capitale. Les écoles ont aussi été fermées à Islamabad, et les services d'urgence et hôpitaux placés en alerte. (Belga)