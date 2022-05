Roularta écope d'une amende de 50.000 euros pour sa gestion des cookies

Le groupe de presse Roularta n'a pas respecté certaines mesures concernant le traitement des données personnelles sur ses sites knack.be et levif.be et s'est vu infliger une amende de 50.000 euros, indique mercredi l'Autorité de protection des données (APD). La sanction concerne surtout un recueil du consentement de l'utilisateur visant au placement de certains cookies sur son appareil. Ceux-ci ne respectent pas toutes les conditions du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Roularta peut faire appel de la décision.

Après inspection des sites knack.be et levif.be, tous deux sous la houlette du groupe de presse Roularta, l'APD reproche qu'une soixantaine de cookies aient été placés par les sites incriminés sur l'appareil du visiteur avant même qu'il ne l'autorise. Elle souligne également que certaines cases de consentement à l'installation étaient "précochées", alors que l'autorisation de la part de l'utilisateur ne peut être considérée par défaut. Le lecteur doit lui-même faire la démarche de cocher les différentes cases pour donner son accord. L'APD note aussi une certaine négligence de la part de Roularta par rapport aux informations fournies concernant les cookies sur les deux plateformes. Pour toutes ces raisons, l'organisme de contrôle a décidé d'infliger une amende de 50.000 euros à Roularta. "Les manquements constatés dans ce dossier portent sur des piliers du RGPD, comme l'information de la personne concernée et la validité de la base légale utilisée pour traiter les données. Les cookies sont omniprésents sur internet, il est donc essentiel pour la protection des données des utilisateurs en ligne qu'ils soient placés par les éditeurs de sites de manière transparente, et en adéquation avec les règles en vigueur", a expliqué Hielke Hijmans, le président de la Chambre Contentieuse de l'APD. L'Autorité de protection des données indique que Roularta pourra faire appel de cette décision. (Belga)