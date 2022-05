Challenge Tour - Christopher Mivis 31e après le premier tour du Scottish Challenge

Christophe Mivis occupe la 31e place du Schottish Challenge, tournoi de golf du Challenge Tour doté de 270.000 euros, à l'issue du premier tour, jeudi.

Mivis a rendu une carte de 70 coups, un sous le par, après six birdies, dont quatre de suite entre le 4e et le 7e trou, et cinq bogeys, dont quatre de suite entre le 11e et le 14e trou. Il compte six coups de plus que l'Anglais Nathan Kimsey, seul leader. Les autres Belges sont plus loin dans le classement: Yente Van Doren est 89e après un tour en 73 coups, Alan De Bondt (75) 123e et Kristof Ulenaers 153e après un tour complètement manqué en 87 coups. Il a notamment eu besoin de 10 coups pour finir le trou N.17, un par-4. (Belga)