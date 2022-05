Colombie: "mort présumée" d'un chef dissident de l'ex-guérilla des FARC

Le ministre de la Défense colombien, Diego Molano, a fait état mercredi de la "mort présumée" de l'un des principaux chefs de la dissidence des FARC, tué début mai au Venezuela."Des sources de renseignement révèlent la mort présumée de +Gentil Duarte+ dans l'Etat vénézuélien de Zulia au cours d'un affrontement fratricide entre membres de groupes narcotrafiquants et terroristes", a affirmé M. Molano au cours d'une conférence de presse à Bogota. "Si cette mort est confirmée, c'est une preuve de plus que le régime (vénézuélien de Nicolas) Maduro protège ces groupes sur son sol et qu'il ne les combat pas", a une nouvelle fois accusé le ministre. Selon la presse colombienne mercredi, Miguel Botache Santillana, alias "Gentil Duarte", est mort le 4 mai dans un attentat à l'explosif à l'aube contre son campement. "Gentil Duarte", 59 ans, est l'une des dernières figures historiques de la guérilla marxiste des Forces armées révolutionnaires de Colombie, qui avait déposé les armes en 2016, au terme de près de 60 ans de lutte, et la signature d'un accord de paix historique. Après avoir participé aux négociations de paix à La Havane qui avaient abouti à la signature de cet accord, "Gentil Duarte" avait repris le maquis. Il dirigeait depuis lors le "Bloque sur-oriental", fort d'environ 1.700 hommes selon diverses estimations, l'une des principales factions de la dissidence des FARC, une nébuleuse aujourd'hui fragmentée en une trentaine de groupes armés. Sa tête était mise à prix 1 million de dollars par le gouvernement colombien. (Belga)