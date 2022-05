Cuba: la récolte de sucre moitié moins importante que prévu

La production de sucre à Cuba en 2021-2022 est tombée à environ un demi-million de tonnes, l'un des niveaux les plus bas de son histoire, suffisant tout juste à couvrir la consommation locale, a indiqué mercredi le groupe public cubain Azcuba.Le gouvernement tablait, en décembre dernier, sur une production de 911.000 tonnes pour la saison 2021-2022, le chiffre le plus bas de ces dernières années. Mais "seulement 52% du plan de production prévu a été réalisé", a rapporté le quotidien officiel Granma, citant un haut responsable d'Azcuba, sans préciser le nombre de tonnes produites lors de cette saison. "Les causes sont multiples", a expliqué le responsable, mettant en avant la crise qui sévit dans le pays et des raisons "de nature organisationnelle". Selon Granma, Azcuba a assuré la production de sucre "correspondant au panier familial standard pour l'année". Chacun des 11,2 millions de Cubains se voit attribuer 1,8 kilo de sucre par mois, via un carnet leur permettant d'acquérir à bas prix certains produits alimentaires. La récolte de canne à sucre a également permis de produire "quelque 50.000 tonnes d'aliments pour animaux" et "282.600 hectolitres d'alcool", a précisé le responsable. La production sucrière a été jusqu'en 1989 la principale activité économique de Cuba, qui était alors l'un des principaux exportateurs mondiaux avec une production de 8 millions de tonnes en moyenne par an. Dans les années 1990, le pays s'est ensuite trouvé confronté à la chute des tarifs sur les marchés, ainsi qu'au manque d'investissement et de semences, engrais et pesticides. En 2002, le président de l'époque, Fidel Castro avait lancé une "restructuration" de l'industrie sucrière, transférant 60% des terres consacrées à la canne à sucre vers d'autres cultures. La production de sucre est tombée à 1,1 million en 2010. (Belga)