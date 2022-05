NBA - Boston s'impose à Miami et prend une option sur la finale

Boston a pris une option sur la finale NBA, la ligue nord-américaine de basketball, en s'imposant 80-93 sur le parquet de Miami lors de la cinquième manche de la finale de la conférence Est mercredi. Les Celtics mènent désormais 3-2 dans la série et ne sont plus qu'à une victoire de la grande finale.

Malgré de nombreux déchets dans le jeu de la part des deux équipes, la première période était riche en intensité et Miami menait d'une courte tête au repos (42-37). Après la pause, le Heat perdait son intensité défensive et Boston en profitait pour inverser la tendance. Avec onze points d'avance avant le dernier quart-temps, les Celtics portaient le coup fatal dans le début du dernier acte, portant son avance jusqu'à 23 points pour finalement s'imposer 80-93. Boston a pu compter sur un Jayson Tatum au four et au moulin avec 22 points, 12 rebonds et 9 assists tandis que Jaylen Brown a ajouté 25 unités. Bam Adebayo a lui terminé meilleur marqueur de la rencontre pour Miami avec 18 points et Jimmy Butler a été plus discret avec seulement 13 points. La sixième manche est prévue vendredi à Boston. En cas de victoire, les Celtics seront qualifiés pour leur première finale NBA depuis 2010. (Belga)