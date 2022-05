Roland-Garros - Nadal s'offre une 300e victoire en Grand Chelem

Grâce à sa victoire sur le Français Corentin Moutet au deuxième tour à Roland Garros mercredi soir, l'Espagnol Rafael Nadal s'est offert une 300e victoire en Grand Chelem.

Le Majorquin, 35 ans, 5e joueur du monde, 21 fois vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem (dont 13 fois à Roland-Garros), s'est imposé 6-3, 6-1, 6-4 face à Moutet, 139e mondial et affrontera au 3e tour le Néerlandais Botic van de Zandschulp (ATP 29), 26 ans. Seuls le Suisse Roger Federer (369) et le Serbe Novak Djokovic (324) comptent plus de victoires que lui chez les messieurs dans les tournois du Grand Chelem. (Belga)