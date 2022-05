Roland-Garros - Tsitsipas, Rublev et Sinner poursuivent leur route

Le Grec Stefanos Tsitsipas, quatrième joueur mondial et tête de série N.4, s'est qualifié jeudi pour le troisième tour de Roland-Garros en battant difficilement le Tchèque Zdenek Kolar (ATP 134), 6-3, 7-6 (10/8), 6-7 (3/7), 7-6 (9/7). La rencontre a duré 4 heures et 6 minutes.

Déjà au premier tour, le Grec de 23 ans avait dû batailler pendant 3 heures et 34 minutes, après avoir été mené deux sets à zéro face à l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 66). Jeudi, Kolar s'est procuré quatre balles pour revenir à deux sets partout dans le dernier jeu décisif (6-2) avant de céder. Finaliste l'an passé, Tsitsipas affrontera en 16e de finale le Suédois Mikael Ymer (ATP 95), qui a surpris 6-3, 3-6, 6-2, 6-3 le Britannique Daniel Evans (ATP 32/N.29). Le Russe Andrey Rublev (ATP 7/N.7) n'a pas tremblé face à l'Argentin Federico Delbonis (ATP 65), battu 6-3, 3-6, 6-2, 6-3 en 2 heures et 26 minutes. Le Chilien Cristian Garin (ATP 37), qui s'est joué 6-3, 7-6 (7/5), 4-6, 6-3 du Russe Ilya Ivashka (ATP 50) attend Rublev au tour suivant. L'Italien Jannik Sinner (ATP 12/N.11) a concédé le premier set avant de prendre la mesure de l'Espagnol Roberto Carballes Baena (ATP 89), 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 en 3 heures et 44 minutes. Sinner trouvera à présent sur sa route l'Américain Mackenzie Mcdonald (ATP 60), tombeur 6-3, 6-1, 6-4 du Géorgien Nikoloz Basilashvili (ATP 24/N.22). (Belga)