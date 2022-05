Malawi: dévaluation de 25% de la monnaie nationale, le kwacha

Le Malawi a annoncé jeudi la dévaluation de 25% de sa monnaie nationale, le kwacha, dans l'espoir d'enrayer une hémorragie de ses réserves en devises et de limiter l'inflation.Cette annonce intervient alors que le pays, en difficultés financières, a entamé des discussions avec le Fonds monétaire international (FMI) en vue d'obtenir de l'aide. Cette dévaluation, la plus importante depuis dix ans, sera effective à partir de vendredi, a précisé la Banque centrale du Malawi. La dernière dévaluation du kwacha (-33%) avait eu lieu en 2012. Depuis six mois, le Malawi voit ses réserves en devises étrangères se réduire fortement en raison, selon la Banque centrale, d'une baisse des revenus à l'exportation due à l'épidémie de Covid et d'une hausse du coût des importations, notamment des matières premières, en raison de la guerre en Ukraine. Le pays a aussi été frappé coup sur coup par deux cyclones dévastateurs en 2022. L'inflation au Malawi a atteint 15,7% en avril. (Belga)