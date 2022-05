Météo - Un vendredi matin sous les nuages avant le retour du soleil

Le ciel sera globalement nuageux vendredi matin, particulièrement au sud du sillon Sambre et Meuse. Le nord du pays pourrait encore être touché par quelques faibles pluies ou ondées en début de matinée, tout comme l'Ardenne et la Gaume jusqu'en milieu de journée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Soleil et temps sec feront ensuite leur apparition dans la plupart des régions. Le thermomètre grimpera jusqu'à 16 degrés à la côte, de 15 à 17 degrés en Ardenne et de 17 à 19 degrés ailleurs. Un vent modéré soufflera au nord-ouest.

De larges éclaircies s'installeront pour la nuit même si elles pourraient être bousculées par quelques champs nuageux en provenance de la mer du Nord, principalement sur le nord et le nord-est du territoire. Le temps restera toutefois généralement sec. Les minima seront compris en 3 et 6 degrés en Ardenne et atteindront 12 degrés au littoral. Un vent modéré, voire assez fort à la mer, de nord-nord-ouest balayera le nord et l'ouest de la Belgique. La journée de samedi devrait être similaire avec une nébulosité variable le matin et du soleil l'après-midi. Les températures oscilleront entre 13 degrés dans les hauteurs et à la mer et 16 degrés dans le centre. (Belga)