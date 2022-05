Roland-Garros - David Goffin sur le Court Simonne-Matthieu samedi

David Goffin tentera samedi de se qualifier pour les huitièmes de finale à Roland-Garros pour la première fois depuis 2018. Le Liégeois, 48e mondial, affrontera le Polonais Hubert Hurkacz, 13e joueur mondial, en troisième rotation sur le Court Simonne-Matthieu, où le premier match débutera à 11 heures.

Sur le Court Philippe-Chatrier, la journée débutera par le duel du 3e tour du simple dames entre la numéro 1 mondiale, la Polonaise Iga Swiatek, et la Monténégrine Danka Kovinic (WTA 95) Daniil Medvedev, Paula Badosa puis Stefanos Tsitsipas joueront pour leur part leur 3e tour sur le court Suzanne-Lenglen. La session nocturne mettra à l'honneur le match entre le jeune Danois Holger Rune et le jeune Français Hugo Gaston. En double dames, Greet Minnen, associée à la Hongroise Anna Bondar, jouera samedi son match du 2e tour sur le Court N.6 face à la Hongroise Dalma Galfi et la Russe Anna Kalinskaya (WTA 85), En début de soirée (17h), le court N.17 verra une joueuse belge se qualifier pour le 3e tour du double dames. Ce sera soit Elise Mertens, associée à la Russe Veronika Kudermetova (N.2), soit Kirsten Flipkens, partenaire de la Canadienne Leylah Fernandez. (Belga)