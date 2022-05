Roland-Garros - Greet Minnen passe le premier tour en double sans jouer

Associée à la Hongroise Anna Bondar, Greet Minnen s'est qualifiée sans jouer pour le deuxième tour du double dames aux Internationaux de France de tennis à Roland-Garros vendredi sur la terre battue parisienne.

Greet Minnen, 24 ans, 74e mondiale en double, et Anna Bondar, 25 ans, 120e joueuse de double à la WTA, ont profité du forfait de leurs adversaires, les Françaises Alizé Cornet (WTA 95), 32 ans, et Diane Parry (WTA 248), 19 ans, Diane Parry, 97e lmondiale en simple, a joué le 3e tour du simple dames vendredi, s'inclinant 6-2, 6-3 face à l'Américaine Sloane Stephens (WTA 64). Minnen et Bondar joueront au deuxième tour contre la Hongroise Dalma Galfi (WTA 185), 23 ans, et la Russe Anna Kalinskaya (WTA 85), 23 ans aussi. (Belga)