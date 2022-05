Bain Capital acquiert 55% de House of HR et devient actionnaire majoritaire

Le fonds d'investissement Bain Capital Private Equity et la société belge spécialisée dans le domaine des ressources humaines House of HR ont conclu un accord en vue d'une prise de participation de 55% de Bain Capital dans la société, annoncent les deux partenaires samedi dans un communiqué .La direction de House of HR, Naxicap et la fondatrice Conny Vandendriessche détiendront le capital restant. House of HR a réalisé un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros en 2021 et emploie plus de 4.300 collaborateurs. La société possède des bureaux en Belgique, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne et des agences de recrutement en Pologne, en Roumanie, en Hongrie et en Espagne, entre autres. (Belga)