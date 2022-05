Bain Capital devient actionnaire majoritaire de House of HR

Le fonds d'investissement Bain Capital Private Equity et la société belge spécialisée dans le domaine des ressources humaines House of HR ont conclu un accord en vue d'une prise de participation de 55% de Bain Capital dans la société, annoncent les deux partenaires samedi dans un communiqué .La direction de House of HR, Naxicap et la fondatrice Conny Vandendriessche détiendront le capital restant. House of HR a réalisé un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros en 2021 et emploie plus de 4.300 collaborateurs. La société possède des bureaux en Belgique, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne et des agences de recrutement en Pologne, en Roumanie, en Hongrie et en Espagne, entre autres. "Avec l'investissement de Bain Capital dans House of HR, nous ouvrons un nouveau chapitre de notre incroyable histoire", a commenté Rika Coppens, CEO de House of HR. "Nous avons l'intention de poursuivre notre trajectoire de croissance, en nous appuyant sur une forte croissance organique, combinée à des fusions-acquisitions ciblées et spécialisées sur les marchés existants, en Allemagne, Autriche et Suisse, ainsi que dans les pays nordiques", a-t-elle ajouté. Un consortium de banques s'est engagé à fournir un financement pour soutenir l'acquisition par Bain Capital d'une participation majoritaire dans House of HR. La clôture de l'acquisition devrait avoir lieu à la fin du troisième trimestre, sous réserve des approbations réglementaires habituelles. (Belga)