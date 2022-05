Euro de paracyclisme - Médaille d'argent pour le tandem Milan Thomas/Jonas Goeman

le tandem masculin Milan Thomas/Jonas Goeman a remporté la médaille d'argent samedi lors de la deuxième journée des championnats d'Europe de paracyclisme à Schwanenstadt, en Autriche.Les Belges se sont inclinés devant les Néerlandais Bangma/Bos, avec lesquels ils étaient sortis du peloton. " Nous avons été surpris de pouvoir prendre une telle distance immédiatement et avons très bien roulé avec le duo hollandais", déclare Milan Thomas. "Les hommes étaient vraiment forts, c'était un combat difficile. C'est formidable que nous puissions remporter le titre de vice-champion européen. Surtout après la déception d'hier, où nous avons terminé à 1 seconde du podium dans le contre-la-montre, c'est incroyable". Chez les dames, le tandem Griet Hoet/Anneleen Monsieur, qui a décroché le bronze dans le contre-la-montre vendredi, termine à côté du podium. Les médailles étaient pour la Grande-Bretagne, l'Irlande et la Pologne. Enfin, parmi les cyclistes, Nils Verschaeren (C5) a terminé à la 10e place. Louis Clincke (C4) a été impliqué dans un accident et a été contraint à l'abandon. La médaille de Milan Thomas/Jonas Goeman porte à cinq le nombre de médailles dans cet Euro. (Belga)