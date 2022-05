Festival de Cannes 2022 - Le Grand Prix attribué ex aequo à "Close" de L. Dhont et "Stars At Noon" de C. Denis

Le Grand Prix du Festival de Cannes a été attribué ex aequo à "Close" du Belge Lukas Dhont et "Stars At Noon" de la Française Claire Denis.

Avec "Close", le jeune prodige belge signe un film sur l'amitié et la responsabilité. Le long métrage plonge dans l'histoire de Léo et Rémi, 13 ans, amis depuis toujours jusqu'à ce qu'un événement impensable les sépare. "Je suis très ému. Merci au jury. Merci au Festival de Cannes. Merci à mon frère qui était là depuis le début. Nous faisons des films ensemble depuis l'âge de 12 ans", a déclaré Lukas Dhont sur scène. "Je voudrais remercier mon père, Dirk, Angelo, Seal, Davy, toute mon équipe, acteurs et techniciens, qui se sont investis coeur et âme dans ce film. (...) Et par-dessus tout, merci à ma mère, maman, de m'avoir montré l'impact incroyable que le cinéma pouvait avoir. Je suis ici grâce à toi, parce que tu m'as aidé à trouver ma voix pour me connecter aux autres, au travers de films et d'histoires." "Ces dernières années nous avons dû nous tenir à distance de ceux qu'on aime pour les protéger. Je me suis clairement rendu compte de l'importance de mes amis et à quel point ils nous sont nécessaires. Je voudrais dédier ce film aux amis dont je me suis éloigné et à ceux que je considère désormais comme mes proches", a poursuivi le cinéaste. "Je dédie ce prix à la tendresse et au courage de ceux qui choisissent l'amour à la peur." (Belga)