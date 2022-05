IFAM Oordegem - Paulien Couckuyt débute sa saison sur 400 m haies en 56.05

Paulien Couckuyt a ouvert sa saison samedi à l'IFAM de Oordegem. Elle a bouclé le 400 m haies en 6e position en 56.05 secondes. Le record de Belgique de la Belgian Cheetah, qui est déjà qualifiée tant pour les Mondiaux de Eugene que pour l'Euro de Munich cet été, est de 54.47. La victoire est revenue samedi à la Britannique Jessie Knight en 54.09.

"Mon départ fut très bon, mais ensuite j'ai commencé à douter de moi et je n'ai plus couru à fond", a analysé Couckuyt. "Je voulais courir dans les 55 secondes." Sa préparation n'a pas été idéale. Elle a souffert à la fois des ischio-jambiers et du mollet. "Heureusement, depuis deux semaines, je peux à nouveau m'entraîner pleinement. Maintenant, j'ai besoin de quelques courses pour me mettre dans le rythme. Le fait d'avoir déjà en poche ma qualification pour les championnats du monde et les championnats d'Europe me permet de me reposer. Je n'ai pas dû me presser après ces blessures." La prochaine compétition sur 400m haies de Couckuyt seront les FBK Games à Hengelo le 6 juin. Le Britannique Alastair Chalmers signé la meilleure performance européenne de la saison dans l'épreuve masculine du 400 m haies en 48.88. Rani Rosius a fini 4e du 100 m en 11.52, assez loin des 11.24 demandés pour l'Euro et des 11.15 pour les Mondiaux. Michael Obasuyi n'a pas pris le départ du 110 m haies en raison d'un problème à la hanche. (Belga)