L'ancienne rectrice de la VUB reçoit un Zinneke de bronze

L'ancienne rectrice de la VUB (Vrije Universiteit Brussel), Caroline Pauwels, a reçu, samedi, un Zinneke de bronze des mains du ministre bruxellois Sven Gatz (Open VLD) afin de saluer les efforts qu'elle a consacrés à la promotion de Bruxelles.En recevant cette figurine de bronze créée par Tom Frantzen, Caroline Pauwels rejoint des personnalités telles que Angèle, Toots Thielemans, Eddy Merckx, Vincent Kompany et Anne Teresa De Keersmaeker. Le Zinneke de bronze est attribué aux personnes qui contribuent à l'image de Bruxelles dans le monde et à sa promotion en tant que ville à la fois cosmopolite, populaire, ouverte, laboratoire d'idées et multilingue, a rappelé le ministre, en charge notamment de l'image de la capitale. En tant que rectrice de la VUB, Caroline Pauwels a veillé à ce que celle-ci dépasse les frontières de ses propres campus, tant sur le plan scientifique que social, et en a fait une "université engagée urbaine". "Que ce soit dans le domaine académique, dans l'élaboration des politiques ou dans ses interviews, le facteur bruxellois a toujours été plus qu'important dans les pensées et les actions de Caroline Pauwels", a conclu Sven Gatz. Atteinte d'un cancer, Caroline Pauwels a démissionné de ses fonctions en février dernier. (Belga)