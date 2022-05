Ligue des Champions - Thibaut Courtois titulaire dans le but du Real, Eden Hazard débute sur le banc

Thibaut Courtois défendra les buts du Real Madrid face à Liverpool en finale de la Ligue des Champions samedi soir (21 heures) au Stade de France. Eden Hazard débutera quant à lui la rencontre sur le banc merengue.

Divock Origi, blessé, est absent dans les rangs de Liverpool, qu'il quittera en cette fin de saison. En cas de victoire madrilène, Thibaut Courtois et Eden Hazard pourraient rentrer dans le cercle très restreint des joueurs belges vainqueur de la Ligue des Champions, un cercle qui ne compte qu'Eric Gerets (PSV, 1988), Daniel Van Buyten (Bayern Munich, 2013) et Divock Origi (Liverpool, 2019). Van Buyten n'avait pas joué la finale en 2013 mais bien plusieurs matches durant cette compétition dont le quart de finale aller contre la Juventus et la demi-finale retour contre le FC Barcelone. Simon Mignolet n'est pas officiellement vainqueur avec le Liverpool de 2019 car le gardien belge n'a disputé aucune minute durant la campagne européenne. Même chose pour Thomas Vermaelen en 2015 avec le FC Barcelone. (Belga)