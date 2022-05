Météo: Une semaine instable mais chaude

Après un week-end et un début de semaine frais, le thermomètre repartira à la hausse dès mardi, avec des températures frôlant à nouveau les 20 degrés, selon les prévisions de l'IRM.Mercredi, des courants plus chauds envahiront nos régions, faisant encore grimper le mercure de quelques degrés. Le soleil fera également quelques belles apparitions. Jeudi, des courants chauds, humides et instables remonteront vers la Belgique. Le ciel sera fort changeant et des pluies ou averses orageuses envahiront le pays à partir de la France. Les maxima varieront entre 23 et 27 degrés. Le vent de sud-ouest sera faible à parfois modéré. Vendredi, le temps sera d'abord instable et assez chaud avec encore quelques pluies ou averses orageuses. De l'air plus frais reviendra ensuite à partir du Nord et stabilisera l'atmosphère. Les maxima varieront entre 19 degrés en bord de mer et 26 degrés en Gaume. Samedi, enfin, le temps devrait être doux et le plus souvent sec avec par moments du soleil. Le vent sera généralement modéré de nord-est avec des maxima de 18 à 23 degrés. (Belga)