Mondiaux de voile ILCA 7 - Wannes Van Laer 47e et William De Smet 22e après dix régates sur douze au Mexique

William De Smet a reculé de cinq places pour occuper le 22e rang des championnats du monde de voile en classe ILCA 7 (ex-Laser Standard) à l'issue de dix des douze régates au programme, vendredi à à Riviera Nayarit au Mexique. Wannes Van Laer perd trois positions pour figurer à la 47e place.

William De Smet, 27 ans, a terminé 30e et 34e des deux régates de la journée pour totaliser 117 points. Les deux moins bonnes régates ne sont pas comptabilisées. Wannes Van Laer, 37 ans, a fini lui 54e et 57e pour totaliser 220 points au classement général toujours dominé par le Français Jean-Baptiste Bernaz (30 points). Le Néo-Zélandais Thomas Saunders est 2e avec 50 unités et le Chypriote Pavlos Kontides complète le podium provisoire avec 51 points. Les deux dernières régates sont au programme de samedi. De Smet avait pris la 14e place et Wannes Van Laer la 42e des championnats du monde à Barcelone l'an dernier, remporté par Thomas Saunders (Belga)