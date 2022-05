Open de Belgique de golf féminin - Laura Gonzalez Escallon 10e après le 2e tour, quatre Belges passent le cut à Wanze

Laura Gonzalez Escallon a grimpé de la 13e à la 10e place du classement du Mithra Ladies Open, l'Open de Belgique de golf féminin, tournoi du LadiesEuropean Tour doté de 200.000 euros, après le 2e tour qu'elle a bouclé en 70 coups (2 sous le par) samedi sur le golf de Naxhelet, à Wanze.

La Brabançonne a noté sur sa carte quatre birdies et deux bogeys. Elle compte désormais un total de 141 coups et pointe à 7 coups de la 1e place de la Suédoise Linn Grant, qui a pris seule la tête grâce à une carte de 68. Trois autres Belges sont parvenues à franchir le cut. Manon De Roey, 3e au classement du Ladies European Tour, s'est hissée à la 21e place grâce à sa carte de 69, elle qui était 40e après le 1er tour. Savannah De Bock es 31e après un 2e tour en 73 coups et Lien Willems, qui avait rendu une carte de 75 vendredi, a fait mieux samedi avec une carte de 71. Elle est désormais 61e. Le tournoi est par contre terminé pour les cinq autres Belges engagées, Sophie Bert (93e), Louise Cuyvers (93e), Charlotte De Corte(101e), Ellen Smets (116e) et Elise Bishop (120e). (Belga)