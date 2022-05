Roland-Garros - Elise Mertens face à Cori Gauff en 2e rotation sur le Philippe-Chatrier dimanche

Elise Mertens (WTA 32/N.31) affrontera l'Américaine Cori Gauff (WTA 23/N.18) en huitièmes de finale de Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem, dimanche en deuxième rotation sur le Court Philippe-Chatrier. La première rencontre débutera à 12h00.

Toujours dimanche, Novak Djokovic (ATP 1), Alexander Zverev (ATP 3) et Rafael Nadal (ATP 5) monteront tous les trois sur le court. En troisième rotation sur le Philippe-Chatrier, Nadal affrontera le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 9/N.9). Djokovic, face à l'Argentin Diego Schwartzman (ATP 16/N.15) et Zverev, contre l'Espagnol Bernabe Zapata Miralles (ATP 131) joueront eux respectivement en deuxième et troisième rotation sur le court Suzanne-Lenglen. De nombreux Belges seront encore en lice en double dimanche. Chez les messieurs, Sander Gillé et Joran Vliegen affronteront le Brésilien Rafael Matos et l'Espagnol David Vega Hernandez à 11h00 sur le court N.14 au 3e tour. Chez les dames, Maryna Zanevska et Kimberley Zimmermann joueront aussi au 3e tour face à Latisha Shan de Taïpeï et l'Australienne Samantha Stosur en quatrième rotation sur le court Simonne-Mathieu. En double mixte, Joran Vliegen et la Norvégienne Ulrikke Eikeri disputeront leur rencontre du deuxième tour contre les Français Clara Burel et Hugo Gaston en troisième rotation sur le Simonne-Mathieu. Sander Gillé, avec l'Australienne Storm Sanders, jouera en quatrième rotation sur le court N.14 face à l'Américaine Desirae Krawczyk et le Britannique Neal Skupski, têtes de série N.4. Dimanche marque aussi l'entrée en lice des juniors. Sofia Costoulas, N.2 mondiale, jouera en première rotation sur le court N.12 face à la Tchèque Dominika Salkova. Gilles-Arnaud Bailly jouera lui en deuxième rotation sur le court N.3 contre le Canadien Jaden Weekes. Alexander Blockx sera en troisième rotation sur le court N.5 face au Lituanien Vilius Gaubas et Amelie Van Impe en troisième rotation sur le court N.8 contre la Kényane Angella Okutoyi. (Belga)