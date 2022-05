Sabalenka et Badosa prennent la porte, neuf joueuses du top 10 éliminées à Roland-Garros

Il ne reste plus qu'une seule joueuse du top 10 mondial féminin à Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem, après les éliminations de l'Espagnole Paula Badosa, N.4 mondiale, et la Bélarusse sous bannière neutre Aryna Sabalenka, N.7 mondiale, au troisième tour samedi sur la terre battue de Paris.

Badosa, tête de série N.3, a abandonné lors de son duel face à la Russe sous bannière neutre Veronika Kudermetova, 29e mondiale et tête de série N.29. L'Espagnole a jeté l'éponge alors qu'elle était menée 6-3, 2-1 face à la partenaire d'Elise Mertens en double. Sabalenka, tête de série N.7, s'est inclinée en trois sets 4-6, 6-1, 6-0 contre l'Italienne Camila Giorgi, 30e mondiale et tête de série N.28. Kudermetova et Giorgi se qualifient chacune pour les huitièmes de finale pour la première fois de leur carrière à la Porte d'Auteuil. Barbora Krejcikova (WTA 2 et tenante du titre à Paris), Maria Sakkari (WTA 3), Anett Kontaveit (N.5), Ons Jabeur (N.6), Karolina Pliskova (WTA 8), Danielle Collins (WTA 9) et Garbine Muguruza (N.10) ont déjà été éliminées à Paris. La N.1 mondiale Iga Swiatek, qui s'est qualifiée pour les huitièmes de finale plus tôt samedi, est donc la seule survivante du top 10 mondial à ce stade du tournoi. (Belga)