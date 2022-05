TC Marche-en-Famenne - Un Marchois condamné à cinq ans avec sursis pour le viol de ses nièces

Le tribunal correctionnel de Marche a condamné, vendredi, un Marchois de 34 ans à cinq ans de prison avec sursis probatoire pour attentat à la pudeur et viol sur deux de ses nièces. Le dossier a débuté en 2019 après la découverte de fichiers à caractère pédopornographique sur le PC du prévenu. L'homme de 34 ans avait expliqué aux enquêteurs avoir sombré dans la dépendance après être tombé par hasard sur des sites pédopornographiques impliquant des mineurs d'âge.Quelques mois après la perquisition menée à son domicile, la sœur du trentenaire avait déposé plainte à la police pour des viols dont sa fille, la nièce du prévenu, aurait été victime deux ans plus tôt alors qu'elle était âgée d'une douzaine d'années. Une autre nièce s'était ensuite confiée sur des faits qu'elle aurait subi de la part de son oncle alors qu'elle avait entre 7 et 8 ans. Le prévenu avait reconnu des attouchements, admettant qu'il arrivait à l'une de ses nièces de pleurnicher quand il la "caressait un peu trop fort" avec son sexe. Interrogé sur les faits, il avait expliqué répondre à des pulsions. "C'était plus fort que moi", avait-il déclaré durant son interrogatoire, ajoutant qu'il voulait se faire aider pour se racheter auprès de sa famille et de la société. Outre la gravité des faits et leurs conséquences sur les victimes, le tribunal a également tenu compte, dans son jugement, de la prise de conscience du prévenu et de sa volonté de se soumettre à un suivi spécialisé. (Belga)