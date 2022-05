Zizou Bergs se qualifie pour la finale du Challenger de Troisdorf

Zizou Bergs s'est qualifié pour la finale du tournoi Challenger de Troisdorf, joué sur terre battue et doté de 45.730 euros, samedi en Allemagne.

Bergs, 200e mondial, s'est imposé en trois sets 6-1, 4-6, 6-3 face au Russe Roman Safiullin, 147e mondial et tête de série N.3. La rencontre a duré 2 heures et 6 minutes. En finale, le Limbourgeois affrontera l'Allemand Henri Squire, 342e mondial et bénéficiaire d'une invitation, ou le Slovaque Lukas Klein, 327e mondial et issu des qualifications. Le N.2 belge compte trois titres à son palmarès sur le circuit Challenger, tous conquis en 2021. Il s'était imposé à Saint-Pétersbourg en Russie, à Lille en France et à Almary au Kazakhstan. Kimmer Coppejans, 282e mondial, s'est lui incliné 6-2, 6-0 au premier tour contre le qualifié allemand Lucas Gersch (ATP 368). En double, Zizou Bergs et Ruben Bemelmans ont été éliminés au premier tour, battus 7-5, 2-6, 10/8 par l'Allemand Hendrik Jebens et le Polonais Piotr Matuszewski. (Belga)