Astrid Bowl - Succès du Français Arthur Gea, 17 ans, et de la jeune Russe de 14 ans, Alina Korneeva

Le Français Arthur Gea et la Russe Alina Korneeva ont remporté l'Astrid Bowl de tennis de Charleroi, une épreuve pour juniors de Grade 1, samedi sur terre battue à Marcinelle.

Arthur Gea, 17 ans, 75e mondial chez les juniors, a battu en finale le Roumain Mihai Alexandru Coman (ITF 108), 17 ans, 2-6, 6-1 et 7-5. Chez les dames, la victoire est revenue à la jeune Russe de 14 ans, Alina Korneeva, 78e mondiale chez les juniores, qui a dominé en finale la Néerlandaise Rose Marie Nijkamp (ITF 134), 16 ans, sur la marque de 6-2 et 6-0. Vendredi, Flo Helsen, avec précisément Rose Marie Nijkamp, avait remporté le double filles de cette 57e édition de l'Astrid Bowl. Flo Helsen, 17 ans, 233e au classement junior ITF, et Nijkamp, s'étaient imposées 4-6, 7-5 et 10/6 face à la paire, tête de série N.7 composée de la Suissesse Karolina Kozakova et de l'Allemande Ella Seldel. Chez les garçons, Emilien Demanet, 17 ans, et Niels Ratiu, 16 ans, associés, avaient été éliminés en demi-finales du double. (Belga)