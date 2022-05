Barry Baltus, 16e du GP d'Italie Moto2 au Mugello

Barry Baltus (Kalex RW Racing GP) a terminé 16e dimanche du Grand Prix d'Italie Moto2 au Mugello, huitième manche du championnat du monde.

Le Warétois n'est pas parvenu à profiter de sa 10e place sur la grille au lendemain de sa meilleure qualification en carrière. Baltus a perdu trois positions au départ et après des premiers tours compliqués, il a chuté à la 18e place au classement. Baltus a finalement terminé 16e après avoir bénéficié de deux faits de course en vue de l'arrivée. En l'occurence, l'abandon sur problème technique du leader du championnat, l'Italien Celestino Vietti (Kalex Mooney VR46 Racing Team) mais aussi la chute du Britannique Sam Lowes (Kalex MarcVDS Racing Team) après un accrochage avec son équipier italien Tony Arbolino. L'Espagnol Pedro Acosta (Kalex Red Bull KTM Ajo) a remporté son tout premier Grand Prix en Moto2. À 18 ans et 4 jours, il est aussi devenu le plus jeune vainqueur de l'histoire dans la catégorie intermédiaire. Au championnat, Vietti reste leader avec 108 points malgré sa chute, mais le Japonais Ai Ogura (Kalex Honda Team Asia), 3e ce dimanche, est désormais à égalité de points. Le compteur de Barry Baltus reste bloqué à 15 unités. La prochaine manche aura lieu sur le circuit de Barcelone, en Catalogne, le 5 juin. (Belga)