Batibouw - Plus de 115.000 visiteurs pour le retour du salon Batibouw

Le salon de la construction et de la rénovation Batibouw a attiré 116.273 visiteurs pour le retour de son format en présentiel après deux ans d'absence en raison de la crise sanitaire. Les organisateurs espéraient attirer quelque 150.000 personnes à Brussels Expo mais se disent néanmoins satisfaits de cette édition.

Le salon avait ouvert ses portes le 21 mai et s'est terminé ce dimanche. Selon Fisa, organisateur de l'événement, le contexte économique et le report du salon au mois de mai ont eu un impact sur le nombre de visiteurs. "Nous savions que cette édition serait un défi", ajoute Frédéric François, CEO de Fisa. "Le contexte économique, la pénurie des matériaux et la hausse des prix provoquent l'incertitude et l'hésitation auprès de nombreux consommateurs." Les organisateurs soulignent l'importance du contact humain et de l'échange direct entre les professionnels du secteur et les particuliers, facilités par Batibouw. Le prochain salon de la construction se tiendra du 14 au 19 mars l'année prochaine et ne durera donc plus neuf jours mais six. "Cette décision a été prise en concertation avec les exposants. Nous sommes convaincus que cela n'aura que des conséquences positives pour les visiteurs et que les contacts seront davantage plus qualitatifs", explique Frédéric Devos, directeur de Batibouw. La 64e édition de l'événement mettra l'accent sur les défis écologiques et voudra tendre vers un salon durable, notamment en mettant en avant les objectifs émis par la Commission européenne visant une neutralité carbone en 2050. (Belga)