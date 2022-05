Brésil: au moins 28 morts en 24h après de fortes pluies dans le Nord-Est

Au moins 28 personnes sont mortes "au cours des dernières 24 heures" dans le nord-est du Brésil à la suite de fortes pluies qui s'abattent depuis mardi sur la région de Recife, capitale du Pernambouc, ont précisé samedi les autorités de cet Etat brésilien."Au cours des dernières 24 heures, 28 décès ont été enregistrés", a annoncé la Défense civile dans un communiqué. L'accident le plus grave s'est produit tôt samedi, lorsque 19 personnes ont péri dans un "important glissement de terrain" à Jardim Monteverde, à la frontière entre Recife et la municipalité de Jaboatao dos Guararapes. Six autres personnes ont été tuées dans un autre glissement de terrain dans la municipalité de Camaragibe. Deux sont mortes à Recife et une autre à Jaboatao dos Guararapes. Le dernier bilan fait état au total de 33 morts dans l'Etat du Pernambouc depuis que les pluies ont commencé à frapper la région dans la nuit de mardi à mercredi. "Cinq autres décès étaient déjà survenus pendant la tempête de mardi", précise le communiqué de la Défense civile. Les pluies diluviennes ont également provoqué le déplacement de près d'un millier de personnes en raison d'inondations et de glissements de terrain. Entre vendredi soir et samedi matin, les précipitations ont atteint 236 millimètres dans certaines parties de la capitale du Pernambouc, selon la mairie. Cela équivaut à plus de 70% des prévisions de précipitations pour l'ensemble du mois de mai dans la ville. Selon l'agence de l'eau et du climat du Pernambouc, la situation pourrait s'aggraver car les pluies vont se poursuivre pendant les prochaines 24 heures dans l'Etat. (Belga)