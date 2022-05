Burkina: les corps de deux des huit mineurs disparus sous terre retrouvés

Les corps sans vie de deux des huit mineurs coincés sous terre depuis le 16 avril dans une mine de zinc du Burkina Faso ont été retrouvés samedi, portant à six le nombre de morts découverts, a annoncé le gouvernement burkinabè."Les opérations de recherche dans la mine souterraine de zinc de Perkoa", situées à une centaine de km à l'ouest de Ouagadougou, "ont permis de retrouver deux autres corps sans vie cet après-midi", indique un communiqué du gouvernement qui ajoute que les recherches "se poursuivent afin de retrouver les deux autres mineurs restants". Mardi, les corps de quatre mineurs avaient été retrouvés, 39 jours après leur disparition à 580 mètres de profondeur. Les huit mineurs - six Burkinabè, un Zambien et un Tanzanien - ont été pris au piège le 16 avril au fond de la mine de Perkoa, exploitée par la compagnie canadienne Trevali Mining, après des pluies diluviennes qui ont inondé les galeries souterraines où ils travaillaient à 700 mètres sous terre. (Belga)