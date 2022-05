Championnat du monde de motocross - Jago Geerts termine troisième du Grand Prix d'Espagne en MX2

Jago Geerts (Yamaha) a terminé à la troisième place du Grand Prix d'Espagne de motocross en MX2, 9e des 19 épreuves du championnat du monde, dimanche à Intu Xanadú - Arroyomolinos.

Neuvième de la première manche, Geerts a pris la 2e place lors de la seconde manche derrière le Français Tom Vialle (KTM) qui remporte le Grand Prix. L'Allemand Simon Laengenfelder (GasGas) a pris la 2e place après une 2e et une 3e place Après sa sixième place lors de la première manche, Liam Everts (KTM) a poursuivi sur sa lancée dans la seconde manche où il a pris la 4e place, lui permettant de finir le Grand Prix à la même position derrière Geerts. Au classement du championnat du monde, Geerts a perdu sa première place. Deuxième avec 372 points, il compte dix points de retard sur Tom Vialle. Simon Laengenfelder est 3e avec 287 points. Liam Everts se classe lui 13e avec 116 points. En MXGP, le Français Maxime Renaux (Yamaha), vainqueur de la première manche, a remis le couvert dans la seconde manche pour remporter le Grand Prix. Les Néerlandais Glenn Coldenhoff (Yamaha) et Brian Bogers (Husqvarna) complètent le podium du Grand Prix après avoir terminé respectivement 2e et 3e de la seconde manche. Côté belge, Brent Van Doninck (Yamaha) a terminé 19 après une 18e et une 20e place, alors que Jeremy Van Horebeek (Beta) a terminé 24e après une 27e et une 23e place. Au championnat du monde, le Slovène Tim Gajser (Honda) reste en tête avec 404 points devant Maxime Renaux, 2e avec 338 points, et le Suisse Jérémy Seewer (Yamaha), 3e avec 292 points. Le prochain Grand Prix à Ernée en France aura lieu le 5 juin. Le Grand Prix de Belgique à Lommel est prévu le 24 juillet. (Belga)