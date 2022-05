Evenepoel revient sur une "superbe semaine" avec trois victoires et le classement général

Remco Evenepoel quitte la Norvège avec trois victoires d'étape et le classement général. "C'était une superbe semaine", a commenté le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl

Evenepoel s'était rendu en Norvège avec l'ambition de "bien faire au classement", espérant aussi "remporter une victoire d'étape" pendant la course de 6 jours. Ce furent finalement trois victoires d'étape et une première place au classement général qu'il est allé chercher. "Cette semaine s'est superbement bien passée", a-t-il expliqué à l'interview. "Je ne m'attendais pas à remporter trois victoires ici et je remporte aussi le classement général. Je ne peux vraiment pas me plaindre. En plus, on termine aussi deux fois 2e au sprint. En tant qu'équipe, nous nous sommes très bien débrouillés et je suis très heureux de faire mon retour à la compétition après mon stage en Espagne. Je ne pouvais pas mieux commencer." Evenepoel retourne en Belgique dimanche soir, car il prendra le départ de la Gullegem Koerse mardi. "Je retourne à la maison maintenant, me reposer quelques jours et reprendre l'entraînement en vue du Tour de Suisse, mon grand objectif encore avec les championnats de Belgique en juin. Non, je ne cours pas le Tour de France", a-t-il expliqué. "Le Tour d'Espagne sera mon grand tour cette année." (Belga)