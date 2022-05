Fortes pluies dans le nord-est du Brésil: le bilan dépasse les 50 morts

Le bilan des pluies torrentielles qui s'abattent depuis mardi sur la région de Recife, capitale du Pernambouc, dans le nord-est du Brésil, s'est alourdi à au moins 56 morts dimanche, tandis que les sauveteurs tentent de retrouver 56 disparus.

"En date de dimanche, la mort de 56 personnes a été confirmée et 56 autres étaient toujours portées disparues dans les municipalités de Recife et d'Olinda. Il y a également 3.957 personnes sans-abri", a précisé la Défense civile du Pernambouc dans un communiqué. Lors d'une accalmie, quelque 1.200 hommes, disposant d'hélicoptères et de bateaux, ont repris dans la matinée de dimanche la recherche des disparus et des personnes isolées. La tempête a provoqué des glissements de terrain sur les flancs des collines, le débordement des rivières et de grands torrents de boue qui ont tout emporté sur leur passage. Entre vendredi soir et samedi matin, le volume des précipitations a atteint 70% de ce qui est normalement prévu pour l'ensemble du mois de mai dans certaines parties du Pernambouc. Les images du week-end rappellent le drame survenu en février à Petrópolis, dans l'Etat de Rio de Janeiro (sud-est), où 233 personnes avaient été tuées lors de pluies torrentielles et de coulées de boue. Selon les experts, ce type de tragédie résulte aussi par la topographie des lieux et la présence de grands bidonvilles avec des habitations majoritairement construites illégalement dans des zones escarpées à risque. (Belga)