Gilles-Arnaud Bailly passe le premier tour chez les juniors à Roland-Garros

Gilles-Arnaud Bailly a passé le cap du premier tour chez les juniors à Roland-Garros dimanche sur la terre battue parisienne.

Gilles-Arnaud Bailly, 16 ans, 20e mondial déjà, a pris la mesure en entrée du Canadien Jaden Weekes, 17 ans, 24e mondial, 6-3, 6-2 en 1 heure et 21 minutes de jeu. Chez les garçons encore, Alexander Blockx, 17 ans, 32e mondial chez les juniors, affronte dimanche aussi le Lituanien Vilius Gaubas (ITF 43), 17 ans, au premier tour. Plus tôt dans la journée, Sofia Costoulas (N.2), 2e mondiale, 17 ans, avait été éliminée au premier tour par la Tchèque Dominika Salkova, 17 ans aussi, 25e mondiale chez les juniores mais déjà 449e chez les seniores. Finaliste à l'Open d'Australie chez les juniores en début d'année, Costoulas, 701e au classement WTA, a été battue en trois sets - 6-7 (5/7), 6-1, 6-3 au bout de près de deux heures de match (1h57). Deux autres juniores côté belge sont en lice à Paris avec Amelie Van Impe, 17 ans, 42e mondiale chez les juniores, qui sera opposée en entrée à la Kényane Angella Okutoyi (ITF 66), 18 ans, et Hanne Vandewinkel, 18 ans, 23e juniore au monde, qui affrontera au premier tour l'Américaine Ahmani Guichard (ITF 98), 17 ans. (Belga)