Hockey Pro League - Pour Victor Wegnez, le 2e match contre la France "fut bien meilleur que samedi"

Plus convaincants que samedi, surtout en 1re mi-temps, les Red Lions ont aligné une 2e victoire de rang sur la France, dimanche lors de leur 10e rencontre de Hockey Pro League à Anvers.

Vainqueurs la veille 2-1, les champions olympiques et du monde ont dominé dimanche 3-1 des Bleus qu'ils connaissent presque par coeur puisqu'ils évoluent presque tous dans le championnat belge. "Nous avons été bien meilleurs aujourd'hui", reconnaissait Victor Wegnez, élu homme du match. "Avec ce succès, nous signons en 8 jours 11 points sur 12. Ce n'est pas mal, surtout que nous jouons avec beaucoup de jeunes, qui doivent encore apprendre certains automatismes. Ce sont des signes encourageants pour le futur. Nous allons bientôt récupérer Arthur Van Doren, Sébastien Dockier et Alexander Hendrickx de retour du championnat néerlandais et Vincent Vanasch qui termine la compétition en Allemagne. Je suis impatient", a conclu le récent champion de Belgique avec son club du Racing. À ces 4 titulaires manquant, il faut encore ajouter à la liste Antoine Kina, Loïck Luypaert et Florent Van Aubel, toujours en revalidation. L'objectif principal des hommes de Michel van den Heuvel n'est programmé que dans un peu plus de 7 mois, en Inde, avec la Coupe du monde dont ils sont détenteurs. La compétition aura lieu du 13 au 29 janvier 2023, à nouveau à Bhubaneswar, dans l'enceinte du Kalinga Stadium. Une deuxième cité de la province d'Odisha, Rourkela, accueillera lui aussi certaines rencontres. (Belga)