IndyCar - Le Suédois Marcus Ericsson remporte les 500 Miles d'Indianapolis

Le Suédois Marcus Ericsson a remporté dimanche les 500 Miles d'Indianapolis devant le Mexicain Pato O'Ward à l'issue d'une course marquée par un drapeau rouge à quatre tours de la fin suivi d'un nouveau départ.

Le podium est complété par le Brésilien Tony Kanaan. Il s'agit de la 2e victoire d'un pilote suédois lors de la célèbre course américaine après celle de Kenny Bräck en 1999. Marcus Ericsson, âgé de 31 ans et ex-pilote de Formule 1, a pris la tête de la course dans les derniers tours et a pu la conserver après le nouveau départ, en luttant roue contre roue dans les derniers virages du circuit ovale avec Pato O'Ward. Le Néo-Zélandais Scott Dixon, parti en pole position, a perdu toutes ses chances après avoir écopé d'une pénalité pour être rentré trop vite dans la piste des stands alors qu'il se battait pour les premières places. Le Français Romain Grosjean, ancien pilote de Formule 1, a abandonné sur accident peu après la mi-course pour sa toute première participation. (Belga)