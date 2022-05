Jago Geerts, 9e de la première manche du GP d'Espagne MX2, perd la tête au Mondial

Jago Geerts (Yamaha) a pris la 9e place de la première des deux manches du Grand Prix d'Espagne de motocross en MX2, 9e des 19 épreuves du championnat du monde, dimanche à intu Xanadú - Arroyomolinos.

Leader au championnat du monde, le pilote limbourgeois doit céder sa place en tête du Mondial au Français Tom Vialle (KTM). En cause, une chute dès le premier tour sur le circuit madrilène pour Jago Geerts, reparti en 21e position et qui limite les dégâts à l'arrivée. L'Allemand Simon Laengenfelder (GasGas) a pris la 2e place. Premier Belge à l'arrivée, Liam Everts (KTM) est 6e. La deuxième manche est prévue à 16h15. Le Grand Prix en MXGP voit ses deux manches se dérouler à 14h15 et 17h15. Le prochain Grand Prix à Ernée en France aura lieu le 5 juin. Le Grand Prix de Belgique à Lommel est prévu le 24 juillet. (Belga)