L'AZ écrase Vitesse et obtient son ticket pour la Conference League

Dimanche après-midi, l'AZ Alkmaar s'est imposé, 6-1, lors de la manche retour de la finale des playoffs qualificatifs pour la Conference League en Eredivisie. Il obtient ainsi son ticket pour le deuxième tour des qualifications de la Conference League.

L'AZ devait renverser la vapeur après avoir concédé la défaite au match aller en déplacement à Vitesse (2-1). Et il n'a pas tardé: dès la 3e minute, Pavlidis a ouvert le score pour remettre les compteurs à égalité sur les deux rencontres. Reijnders lui a emboîté le pas (2-0, 13e) avant que de Wit n'augmente l'écart peu avant le repos (3-0, 41e). En deuxième période, Reijnders s'est fendu d'un doublé (4-0, 52e) et Karlsson a alourdi la marque (5-0, 75e) tandis que Bazoer a inscrit le but de l'honneur pour Vitesse (5-1, 78e). Peu avant le coup de sifflet final, Karlsson a porté la dernière estocade à Vitesse (6-1, 89e) et à Loïs Openda, qui a disputé toute la rencontre. Le Diablotin a d'ailleurs écopé d'un carton jaune à la 69e minute. Grâce à cette victoire, l'AZ obtient un ticket pour le 2e tour préliminaire de la Conference League. Vitesse, qui a participé à la Conference League cette saison, atteignant les 8es de finale avant d'être stoppé par les futurs vainqueurs de l'AS Rome, ne participera donc pas à une compétition européenne la saison prochaine. (Belga)