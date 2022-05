Le président Zelensky se rend dans l'Est pour la première fois depuis l'invasion russe

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu dimanche pour la première fois depuis l'invasion russe dans l'Est du pays, dans la région de Kharkiv, d'où Moscou a retiré ces dernières semaines ses troupes pour les concentrer sur d'autres fronts.

"2.229 maisons détruites à Kharkiv et dans la région. Nous restaurerons, reconstruirons et ferons revenir la vie. À Kharkiv et dans toutes les autres villes et villages où le mal est venu", a-t-il déclaré sur Telegram, accompagnant son message d'une vidéo de sa visite. (Belga)